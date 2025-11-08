Muğla'da Huzur ve Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Menteşe ilçesinin çeşitli noktalarında eş zamanlı geniş çaplı bir "Huzur ve Güvenlik" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamanın ana merkezlerinden biri olan Kötekli Mahallesi, denetimlerin yoğunlaştığı bölgelerden oldu. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Yunus Timleri ve Trafik ekipleri katıldı. Ekipler, uygulama kapsamında bölgeden geçen araçları durdurarak detaylı incelemeler yaptı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken, araçların içleri ve bagajları da güvenlik amacıyla titizlikle arandı. Yaklaşık 3 saat süren kapsamlı denetimler sonucunda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA