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Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 34 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 34 tutuklama
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Muğla'da Haziran ayı boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında tonlarca uyuşturucu ele geçirilirken, 324 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 34 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Haziran ayı boyunca yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 324 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 744 gram skunk, 4 bin 642 gram esrar, 570 gram kokain, 175 gram metamfetamin, 71 gram bonzai, 3 gram eroin, 4 bin 434 adet sentetik ecza, 2 adet captagon, 40 kök kenevir ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 18 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 324 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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