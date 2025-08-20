Muğla'da Güvenlik Görevlisi Silahla Yaralandı

Muğla'da Güvenlik Görevlisi Silahla Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., sabah saatlerinde başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde bir güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., kendisine zimmetli silahıyla başından vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Y., ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç

Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.