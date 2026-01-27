Haberler

Şiddetli fırtına, otoparkın çatısını uçurdu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan fırtına, bir otoparkın çatısını uçururken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan fırtına, bir otopark çatısını uçururken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları ve ağaç devrilmeleri yaşanırken, Dalaman ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından Dalaman'da başlayan fırtına ve sağanak yağmur sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle bir anda şiddetini artıran fırtına sebebiyle bir evin önündeki otoparkın çatısı uçtu. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde bir anda rüzgarın şiddetlenmesi ve çatının yerinden sökülerek uçması yer aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi zarar meydana geldi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
