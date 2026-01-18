Haberler

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyeleri yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyeleri yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü, FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı operasyonlar kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı Ortaca ve Fethiye'de yakaladı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Ortaca ve Fethiye'de kesinleşmiş halis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ortaca ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen istihbari çalışmalarda iki şahıs yakalandı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ortaca ilçesinde Ş.K. ve Fethiye ilçesinde H.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı