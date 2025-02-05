Muğla'da Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış yapmak için karada bekleyen düzensiz göçmenler ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 9 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA