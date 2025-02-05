Muğla'da Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla çıkış yapmak isteyen 9 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler arasında 7 çocuk da bulunuyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış yapmak için karada bekleyen düzensiz göçmenler ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 9 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa