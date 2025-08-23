Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir grup düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı şüphelileri yakalandı. 5 düzensiz göçmen ile birlikte 1 çocuk ve 2 kaçakçı gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde karada biri çocuk 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Seydikemer ilçesi Karadere mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 5 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP il başkanının işçilerle ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı: Hakkımızı helal etmiyoruz

CHP'li başkanın paylaşımı ortalığı karıştırdı! O işçiden yanıt var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.