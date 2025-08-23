Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde karada biri çocuk 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Seydikemer ilçesi Karadere mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 5 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA