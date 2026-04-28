Muğla'da 'Düzensiz göç' uygulaması

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

'Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması' kapsamında yapılan çalışmalarda toplam Bin 758 şahıs sorgulandı. Denetimlerde ayrıca 68 umuma açık işyeri, 34 metruk bina, 12 otogar, 21 park ve bahçe ile 2 sebze-meyve hali kontrol edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 472 araç da denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca cezai işlem uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı