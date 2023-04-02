Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muğla'da durdurulan takside 1 kilo skunk ele geçirildi

Muğla'da durdurulan takside 1 kilo skunk ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da polis ekiplerince durdurulan takside 1 kilo skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan taksici tutuklandı.

Muğla'da polis ekiplerince durdurulan takside 1 kilo skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan taksici tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den ticari taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, belirlenen taksiyi Menteşe Uygulama Noktası'nda durdurdu. Takside narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın motor kaputuna saklanmış 1 kilo skunk ele geçirildi. Taksici C.Ö. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik İzmir Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title