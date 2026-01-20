Haberler

Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Muğla merkezli düzenlenen operasyonlarda, 'Daltonlar' ve 'Casperlar' adıyla bilinen organize suç örgütü üyesi 11 kişi yakalandı. Operasyon, Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve eş zamanlı baskınlar sonucunda çok sayıda silah ve suç unsurlarına el konuldu.

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölge huzurunu tehdit eden suç organizasyonlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Harekete geçen ekipler, Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay illerinde operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, kendilerini "Daltonlar" ve "Casperlar" olarak adlandıran organize suç örgütü üyesi toplam 11 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ile çeşitli suç unsurlarına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
