Muğla'da Araç Yangını Korku Dolu Anlara Neden Oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen araç yangını korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sularında Muğla-Fethiye D400 karayolu üzerindeki trafik ışıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fiat marka 48 ABM 925 plakalı bir araç alev aldı. Araç sürücüsü T.Z. kısa sürede araçtan dışarı çıkarak ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA