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Muğla'da 2-8 Kasım jandarma denetiminde 76 aranan şahıs yakalandı, 26'sı tutuklandı

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Muğla'da 2-8 Kasım jandarma denetiminde 76 aranan şahıs yakalandı, 26'sı tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2-8 Kasım arasındaki denetimlerinde 76 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 26'sı tutuklandı. Çalışmalarda JASAT'ın yakaladığı 21 şahıstan 20'si tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 76 aranan şahıs yakalanırken, 26'sı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 425 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde 32 bin 263 şahıs ve 4 bin 431 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde dolandırıcılık suçundan 5, hırsızlık suçundan 9, narkotik suçlarından 10, kaçakçılık suçlarından 2 ve diğer suçlardan 50 olmak üzere toplam 76 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yakalama kararıyla aranan 21 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 20'si tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk sahasında alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sonucunda iş yerinden hırsızlık, tehdit, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olaylarında azalma meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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