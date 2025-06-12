Muğla'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 16 yıl hapis cezası ile aranan bir şahsı Yatağan'da yakaladı. Hırsızlık suçundan 17 Ekim 2024'ten beri firar eden şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Elden veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 16 yıl 66 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 17 Ekim 2024 tarihinden bu yana firari durumda olan bir şahıs, Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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