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Muğla'da 12-19 Ekim operasyonlarında aranan 124 şahıs yakalandı

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Muğla'da 12-19 Ekim operasyonlarında aranan 124 şahıs yakalandı
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Muğla genelinde 12-19 Ekim'de aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 36'sı kesinleşmiş hapis cezası, 88'i yakalama emriyle olmak üzere toplam 124 kişi yakalandı. Fethiye'de kasten öldürme ve yakın akrabayı öldürme suçlarından aranan iki şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla genelinde 12-19 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 88 kişi olmak üzere toplam 124 şahıs yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların suç ve ceza durumlarına göre dağılımı da açıklandı. Buna göre, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 18, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 10, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 6 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Fethiye'de iki ağır suçtan aranan şahıslar yakalandı

Çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs ile yakın akrabayı öldürme suçundan 20 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan bir diğer şahıs, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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