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Muğla haberleri! Marmaris'te yangın...Yıl dönümünde yine orman yangını çıktı

Muğla 3. sayfa haberi | Marmaris'te yangın.

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Marmaris'te yangın...Yıl dönümünde yine orman yangını çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz'da başlayan ormanın yangınının yıl dönümünde İçmeler Mahallesi'nde orman yangını çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı.

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın 'Otelimiz yanıyor' diyerek ağladığı görüldü.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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