Müge Anlı'da oğlunu arayan Seyfi Birbir intihar etti

Sakaryalı 51 yaşındaki Hacer Çınaroğlu 30 yıldır kayıp olan oğulları Serdar'ı bulma umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış, baba Seyfi Birbir'in çelişkili ve tutarsız açıklamaları ise akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Oğlunu 30 yıl önce bir aileye verdiğini belirten baba Seyfi Birbir, sonraki günlerde bu ifadesini değiştirerek İzmit Fuarı'nda bıraktığını söylemiş, ardından bu açıklamasını da inkar ederek 15 yıldır oğluyla görüştüğünü belirtmişti. Baba Birbir daha sonra canlı yayına oğluyla katılacağını ifade etmesine rağmen stüdyoya tek başına çıkmış ve bu durum hem stüdyo ekibinde hem de izleyicilerde daha fazla şüpheye yol açmıştı.

KENDİNİ AĞACA ASTI

Programa çıktığı süre boyunca çelişkili beyanlar veren baba Seyfi Birbir, otel odasında kendisine kesici aletle zarar vererek intihar girişiminde bulunmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan baba, doktorların müdahalesiyle kurtarılmıştı. Taburcu edildikten sonra da intihara teşebbüs eden Birbir, evinin bahçesindeki bir ağaca kendini asarak hayatına son verdi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.