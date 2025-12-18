Kontrol etmek istediği traktörünün altında kalan yaşlı adam yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrol etmek için durduğu traktörün hareket etmesi sonucu aracın altında kalan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. (70), öğle saatlerinde palamut toplamak amacıyla traktörüyle yola çıktı. Seyir halindeyken traktörün alt kısmını kontrol etmek isteyen Mehmet Y., aracını eğimli yolda durdurarak aşağı indi. Traktörün çevresini kontrol ettiği sırada aracın aniden hareket etmesi üzerine Mehmet Y., traktörün altında kaldı.

Olayı fark eden vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU