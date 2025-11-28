Haberler

Mudurnu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudurnu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, köylülerin ve orman ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, köylülerin ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mudurnu'ya bağlı Gürçam Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olası yangınlarla mücadele kapsamında kendilerine verilen su tankeriyle yangına hızla müdahale etti. Köylülerin yoğun çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak daha geniş bir alana yayılması önlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Annesinin peşinden giderken kabusu yaşadı

Annesinin peşinden giderken kabusu yaşadı
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Atılan yorumları görmeniz lazım
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
CBS muhabiri Papa'ya beyzbol sopası hediye etti

Türkiye yolunda Papa'ya sürpriz hediye
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.