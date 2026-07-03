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Mudurnu'da kural tanımaz motosikletlilere geçit yok: 2 araç trafikten men edildi

Mudurnu'da kural tanımaz motosikletlilere geçit yok: 2 araç trafikten men edildi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vatandaş şikayetleri üzerine polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı, 2 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere adeta göz açtırmadı. Uygulamada 2 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde ilçe genelinde motosikletlerin gürültü kirliliğine dair vatandaşlardan gelen ihbarların artması üzerine Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. İlçe genelinde belirlenen noktalarda geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan şok denetimlerde motosikletler tek tek durdurularak sürücülerin evrakları ve araçların mevzuata uygunluğu kontrol edildi. İncelemelerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, kask takmayan ve kuralları hiçe sayan sürücülere ilgili trafik kanunu maddelerince idari para cezası yağdı.

Çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü

Uygulama esnasında evraklarında eksiklik bulunan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen 2 motosiklet ise polis ekipleri tarafından trafikten men edildi. İşlemleri tamamlanan motosikletler, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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