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Aç kalan domuzlar sahile indi

Aç kalan domuzlar sahile indi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil bandında görülen yaban domuzu, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuz, bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kayboldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil bandında görülen yaban domuzu, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil boyunca ilerleyen bir yaban domuzunu fark eden vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında sahil şeridinde dolaşan domuz, bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kayboldu. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaban domuzunun sahil bandında rahat tavırlarla ilerlediği ve vatandaşların onu uzaktan izlediği anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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