Haberler

Takla atan ATV'deki 2 çocuk yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukların kullandığı ATV'nin kontrolden çıkarak takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 çocuk hafif yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukların kullandığı ATV'nin kontrolden çıkarak takla attığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada 2 çocuk hafif yaralandı.

Kaza, Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı üzerinde, Mudanya Su Otomatı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV kullanmak isteyen çocuklar geri manevra yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV yol kenarında takla attı.

Kazada ATV'de bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ATV'nin geri manevra sırasında kontrolden çıkarak devrildiği anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
