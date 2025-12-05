Bursa'da bir evden altın çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir evden büyük miktarda altın çalınması olayına gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çayönü Mahallesi'nde yaşayan M.Ç. (43), eve döndüğünde altınlarının yerinde olmadığını fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisinin İ.A. (38) olduğunu belirledi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, evden 17 bilezik, 2 tam altın ve yaklaşık 500 gram altının çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.A., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA