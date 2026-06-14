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Karga kurtarılırken arkadaşları adeta kuşatma yaptı, saldırgan davranışlar sergiledi

Karga kurtarılırken arkadaşları adeta kuşatma yaptı, saldırgan davranışlar sergiledi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir ağaca takılan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma sırasında diğer kargalar ekiplere saldırgan davranışlar sergiledi. Karga sağ salim doğaya bırakıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Muhtarlığı önünde bir ağaca takılan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldığı sırada diğer kargalar adeta kuşatma yaptı.

Mudanya'da bir ağaca karganın takıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması sırasında çevrede bulunan diğer kargalar, ekiplerin bulunduğu alanda zaman zaman saldırgan davranışlar sergiledi.

Tekrar salındı

Yaşanan ilginç anlara rağmen herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucunda ağaca takılı kalan karga bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma anını merakla izleyen vatandaşlar, itfaiye ekibini alkışladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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