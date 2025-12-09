Haberler

Kamera kayıtlarını da çalıp izini kaybettirmek istedi, jandarma faili böyle çözdü
Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen 4 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığı hırsızlık, jandarmanın özel ekipleri tarafından 12 gün süren çalışmalarla aydınlatıldı. Hırsızın, mahallede yaşayan İ.A. olduğu tespit edilerek yakalandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığı, ayrıca mahalle muhtarlığının güvenlik kamerası kayıt cihazının da sökülerek götürüldüğü olay, jandarmanın nefes kesen takibiyle çözüldü. Delillerin yok edilmeye çalışıldığı hırsızlıkta, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın oluşturduğu özel ekip 12 gün boyunca 288 saatlik görüntüyü inceleyerek suçluyu adım adım ortaya çıkardı.

Jandarma ekipleri, mahalledeki tüm teknik verileri toplayarak geniş çaplı analiz yaptı ve kamera kayıtlarının çalınmasına rağmen farklı noktalardaki görüntüler üzerinden incelemelerini sürdürdü. Devam eden takip sonucunda hırsızlığın, aynı mahallede yaşayan İ.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan jandarma, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. İ.A., ifadesinde hem hırsızlığı hem de çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğunu itiraf etti.

Evden çalınan ziynetlerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirlenirken, olay mahallede geniş yankı uyandırdı.

Jandarmanın teknik analiz, saha çalışması ve ısrarlı takibiyle kısa sürede aydınlatılan olayda şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

