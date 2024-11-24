Mucur Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kırşehir-Mucur karayolu Hacıbektaş kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yoğun tipi ve kaygan zemin nedeniyle oluşan kazalarda yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mucur karayolu Hacıbektaş kavşağında zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kayan araçların karıştığı kazada 5 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Kırşehir-Mucur karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazalara yoğun tipi ve kaygan zemin neden oldu.
Mucur Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR