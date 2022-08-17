MSB, Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı 3. Sayfa Haberleri Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota bindirilerek Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota bindirilerek Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Karaburun/İzmir kuzeyinde 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi. (Utku Şimşek /İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan 3. Sayfa Güncel Haberler

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