MSB Pençe-Kilit bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgesinde terör örgütünün taciz atışı sonucunda yaralanan İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke'nin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 09 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA