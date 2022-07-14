MSB: "Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" - Haberler

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MSB: "Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi.

(MSB, operasyonlara ilişkin görüntülerinizde paylaştı. - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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