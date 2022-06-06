Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bölgede huzuru sağlamak için operasyonlarını devam ettiren Türkiye, terör örgütünün saldırı girişimini engelledi. 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. "HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAYA DEVAM EDECEK" MSB'den şu ifadeleri kullandı: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." IRAK'IN KUZEYİNDE DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fırat PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.