Tokat'tan acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tokat'ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner'in eğitim esnasında rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan Güner'in kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Tokat'ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner eğitim esnasında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Güner kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tokat'ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner'in eğitim esnasında rahatsızlandığı belirtildi.

ŞEHİT OLDU

Bakanlık, hastaneye kaldırılan Güner'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. MSB açıklamasında, "Tokat'ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim'de şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

