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MSB: "Deniz Kuvvetlerimizin TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için görevlendirildi.

3. Sayfa Haberleri

MSB: "Deniz Kuvvetlerimizin TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için görevlendirildi.

MSB: "Deniz Kuvvetlerimizin TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için görevlendirildi. Gemimiz, yaralı vatandaşlarımızı İskenderun'dan Mersin'e ulaştırmak üzere hareket etti." - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun Mersin 3. Sayfa Haberler

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