Mozambik'te kolera salgınından kaçanların bulunduğu tekne battı: 94 ölü, 26 kayıp

Afrika'nın güneydoğusunda bulunan ve dünyanın en fakir 3 ülkesi arasında yer alan Mozambik'te tekne alabora oldu. Mozambik Deniz Taşımacılığı Enstitüsü (INSTRASMAR) tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 94 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi. Teknedeki yolcuların, kolera salgını nedeniyle paniğe kapılarak kaçtığı ifade edildi.

"İZİNSİZ TAŞIMACILIK YAPILIYORDU"

INSTRASMAR yöneticisi Lourenco Machado teknenin aslında balıkçı teknesi olduğunu ve izinsiz bir şekilde taşımacılıkta kullanılmak üzere dönüştürüldüğünü ve kapasitesinin üzerinde taşımacılık yaptığını açıkladı.

ŞİDDETLİ DALGA TEKNEYİ ALABORA ETTİ

Machado, "Dün yaşanan olayda 130 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu ihbarını aldık, 94 kişinin cansız bedenine ulaştık. 26 kişi ise kayıp" dedi. Teknenin ülkenin Nampula eyaletine bağlı Lunga bölgesinden Mozambik Adası'na doğru seyrettiğini kaydeden Machado, ilk belirlemelere göre tekneyi şiddetli bir dalganın vurduğunu söyledi.

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TEKNEDEKİLER KOLERA SALGININDAN KAÇIYORDU

Nampula Eyaleti Devlet Bakanı Jaime Netoise, eyalette kolera salgını nedeniyle paniğe kapılan insanların feribotla bölgeden kaçmaya çalıştığını belirterek, "Tekne aşırı doluydu ve yolcu taşımaya uygun değildi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını ülkenin kuzey bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Ülkede salgının başlangıcından Şubat 2023'e kadar toplam 37 kişi hayatını kaybederken 5 bin 237 şüpheli vaka tespit edildi.

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