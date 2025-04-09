Motosikletli Kurye Park Halindeki Araca Çarptı
İstanbul Arnavutköy'de dönüş yapmaya çalışan bir otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli kurye, park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Motosikletli kuryenin otomobile çarpma anı kamerada
Motosikletli kurye, dönüş yapan araca çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de seyir halinde olan bir motosikletli kurye, dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan motosikletli park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, dönüş yaparak ara sokağa girmeye çalışan bir otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kaza sonrasında savrularak yere düştüğü ve yaralandığı görüldü. Sürücü çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu.