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Adıyaman'da motosiklet kazası: Sürücü alt geçide düştü

Adıyaman'da motosiklet kazası: Sürücü alt geçide düştü
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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarpıp yaklaşık 9 metre yükseklikten alt geçide düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da bariyerlere çarptıktan sonra motosikletten fırlayarak karayolundan alt geçitte düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil K. (20), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğriçay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Motosikletin üzerinden fırlayan İbrahim Halil K., yoldan alt geçide düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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