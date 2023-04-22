Motosikletle gezen arkadaşları kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Hatay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göre İslahiye istikametinden Hatay istikametine doğru seyir halinde olan Efe Rıdvan Soy idaresindeki 27 ADL033 plakalı motosikletin, İslahiye'nin 1 nolu konteyner kentinden çıkan D. H. idaresindeki 34 SY 0976 plakalı araca hafif çarpmasıyla motosikletin orta refüje takla atması sonucu motosiklette bulunan Efe Rıdvan Soy ile arkasında oturan Bedirhan Bolat ağır yaralandı. Korkunç kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İslahiye devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Efe Rıdvan Soy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Ağır yaralı Bolat ise ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya sebep olan D. H. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.