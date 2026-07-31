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Motosikletle büyükbaş hayvana çarptı

Motosikletle büyükbaş hayvana çarptı
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Düzce’de seyir halindeki motosikletli bir anda yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Düzce'de seyir halindeki motosikletli bir anda yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, bir anda yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvan telef oldu. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin seyir halindeyken yola çıkan hayvana çarptığı anlar yer aldı. Henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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