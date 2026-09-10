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Motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 53 bin TL ceza

Motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 53 bin TL ceza
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan ve aşırı hızla şerit değiştiren sürücüye toplam 53 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan ve aşırı hızla şerit değiştiren sürücüye toplam 53 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan ve aşırı hızla şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 53 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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