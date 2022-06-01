Motosikletine çarpan kadını kovalarken sürücülerin tepkisiyle neye uğradığın şaşırdı...O anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletine çarpan kadını kovalarken sürücülerin tepkisiyle neye uğradığın şaşırdı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Motosikletine çarpan kadını kovalarken sürücülerin tepkisiyle neye uğradığın şaşırdı.

Motosikletine çarpan kadını kovalarken sürücülerin tepkisiyle neye uğradığın şaşırdı...O anlar kamerada

Ölümden dönen motosikletli ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Bakırköy Sahil yolunda bir otomobilin sollama yaptığı sırada çarpması sonucu ölümden dönen motosikletli, çılgına dönerek kendisine çarpan otomobili kovaladı. Otomobili durduran motosikletli, trafikteki diğer sürücülerin müdahalesi sonrasında olay yerinden ayrılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, gün içerisinde Bakırköy Sahil Yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda ilerleyen motosikletli, şerit değiştiren sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu ölümden döndü. Kazayı şans eseri hasar almadan atlatan motosikleti, kazadan sonra çılgına dönerek kendisine çarpan otomobili kovalamaya başladı. Yüksek sesle otomobil sürücüsünün sağa çekmesini söyleyerek kovalayan motosikletli, bir süre sonra aracı durdurmayı başardı. Otomobilin kadın sürücüsü kendisini anlatmaya çalışsa da, çılgına dönen motosikletli sakinleşmeyerek tutanak tutmak istediğini söyledi. Bu sırada trafikteki diğer sürücüler olaya müdahale olarak, motosikletliye küfürler savurup olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - 3. Sayfa

Otomobil 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title