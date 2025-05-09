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Motosiklet Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın, Sosyal Medyada Ünlüydü

Motosiklet Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın, Sosyal Medyada Ünlüydü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz, sosyal medyada motosiklet videosu çekerek ün kazanmıştı. Genç kadının son paylaşımı, kazadan kısa bir süre önce yaptığı 'Acaba bizi motosiklet mi öldürecek?' sorusuyla dikkat çekti.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü hayatını kaybetti. Genç kadının kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu.

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp morguna kaldırıldı.

"Acaba bizi motosiklet mi öldürecek

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla binlerce kişiye ulaşan Yılmaz'ın, kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Genç kadın, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözleriyle paylaşım yapmıştı. Mizahi bir dille motosiklet sevgisini anlattığı bir başka paylaşımda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerine yer vermişti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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