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Tokat'ta motosiklet-otomobil çarpıştı: Sürücü hafif yaralandı

Tokat'ta motosiklet-otomobil çarpıştı: Sürücü hafif yaralandı
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Tokat’ta dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Gazi Osmanpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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