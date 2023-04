Motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti otomobile böyle çarptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayram K. idaresindeki 10 AJE 331 plakalı otomobil Barbaros Caddesi kavşağında sola dönüş yapmak istediği sırada, Semih A. idaresindeki 10 AJB 895 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaskı parçalanan ve bilinci kapalı olduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra özel hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. O anlar ise güvenlik kamerasına ise saniye saniye an be an yansıdı.