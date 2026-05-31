Haberler

Uyanık motorcu ekiplerden kaçamadı

Uyanık motorcu ekiplerden kaçamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili'nde kaldırımda motosiklet denetimi yapan ekipleri fark eden sürücü, kaçmak için ters yöne girdi. Dronla kaydedilen anlarda trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalanarak gözaltına alındı ve para cezası uygulandı.

İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, kaldırımda motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yapan ekipleri fark eden bir motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kaldırımdan dönüş yaparak denetim noktasından uzaklaşmak isteyen sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atıp ters yöne girdi.

Motosiklet sürücüsünün denetim noktasını fark ettikten sonra kaldırımdan dönerek kaçmaya çalıştığı ve ters yöne girerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücüye tespit edilen trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına Özgür Özel cephesinden ilk yanıt
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş