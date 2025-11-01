Motosiklet Sürücüleri Yolda Kalan Aracı Ayaklarıyla İtti

Adana'da 2 motosiklet sürücüsü, yolda kalan Fiat Tofaş Doğan marka otomobil ayaklarıyla ittiği anlar kameralara yansıdı.

Dikkatleri çeken olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde yaşandı. Tofaş Şahin marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yolda kaldı. Sürücünün yardımına motosikletliler yetişti. Motosikletliler, aracı ayaklarıyla ittirdi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ADANA