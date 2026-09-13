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Motosiklet otomobile yandan çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile yandan çarptı: 1 yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine gitmekte olan Yunus E. B.'nin kullandığı 07 CIS 424 plakalı motosiklet, kavşak sistemine geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Muammer U.'nun kullandığı 42 AAP 385 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Yunus E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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