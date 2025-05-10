Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kadının Son Anları Kask Kamerasında

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kadının Son Anları Kask Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın beton mikserine çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazaya ait kask kamerası kayıtları sosyal medyada paylaşıldı.

Kazada hayatını kaybeden Saniye'nin son anları kask kamerasında

Genç kadını hayattan koparan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın, beton mikserine çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet, A.Ç. hakimiyetindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen genç kadının cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisinde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı. Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıyan görüntüde, genç kadının kazadan saniyeler önce motosikletiyle seyir halinde olduğu görülüyor. Görüntü, beton mikserine çarptıktan sonra aniden kesiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta karşılıklı gol pozisyonları! Tempo inanılmaz
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.