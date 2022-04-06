Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı kadın yaya yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı kadın yaya yaralandı.

Kaza, Alaplı İlçesi Tepeköy mevkiindeki Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Onurcan T. (22) idaresindeki 67 ABC 800 plakalı kurye motosikleti ilerlerken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 48 yaşında ki Nilüfer D. ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli'de bulunan özel hastaneye kaldırdı. 48 yaşında ki Nilüfer D'nin kafatasında çatlak olduğu ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Motosiklet sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Zonguldak, Tepeköy, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title