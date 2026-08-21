Haberler

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet T. idaresindeki 06 KB 1902 plakalı otomobil ile Mahmut C. idaresindeki 02 AGK 790 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceyda Yakova'nın öldüğü motosiklet kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Son sözleri yürek burktu

Ceyda Yakova'nın öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Kuytulcuların sosyal medya sorumlusunun evinden milyonlar çıktı

Sosyal medya yöneticilerinin evinden milyonlar çıktı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yeni Parti'ye geçti

Bir büyükşehir belediye başkanı daha Yeni Parti'ye geçti
Van Gölü'nün sodalı suyunda çocukların saçları yine sarıya döndü

Van Gölü'nde bir yaz klasiği: Çocuklar yine sarardı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler