Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 genç yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin kavşak sisteminde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Antalya Caddesi ile Sorgun Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Hüseyin S.'nin (17) kullandığı 07 CGB 960 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde İrem B.'nin kullandığı 52 ADT 922 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ali M. Ş. (17) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı