Motor kısmında çıkan yangın otomobili küle çevirdi

Isparta'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Zafer Mahallesi 4993 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D.'ye ait 32 E 0594 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sardı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak kendisini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı