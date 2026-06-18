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Kahramanmaraş'ta 21 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta 21 milyon liralık uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda mobilya içine gizlenmiş 195 bin 440 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda mobilya içerisine gizlenmiş 195 bin 440 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yürütülen titiz ve uzun süreli çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. 16 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda mobilya içerisine gizlenmiş halde toplam 195 bin 440 sentetik hapı ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon TL olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddelerin, Kahramanmaraş'ta tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı uyuşturucu hap olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden R.E.E., C.E. ve B.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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